Ceppaloni, domenica l’inaugurazione del Centro Pastorale Sarà l’Arcivescovo don Felice Accrocca ad inaugurare la struttura di via Cretazzo.

Domenica 12 settembre sarà una giornata di festa per l’intera comunità di Ceppaloni. Alle 12:30 verrà inaugurato il Centro Pastorale della Parrocchia San Nicola Vescovo, guidata da don Silvio Pepiciello, con la presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Benevento don Felice Acrocca. Il taglio del nastro è un traguardo importante per la comunità che potrà usufruire di una struttura moderna e funzionale nata grazie ad un progetto con la Curia di Benevento e all’impegno di don Renato Trapani, parroco di Ceppaloni fino al 2019.

Il Centro Pastorale in via Cretazzo, da lunedì 13 settembre, ospiterà anche alcune classi dell’Istituto Settembrini di Ceppaloni. “Ringrazio la Curia e don Silvio Pepiciello per la sensibilità e la disponibilità che hanno avuto nei nostri confronti dandoci la possibilità di utilizzare questa struttura per ospitare la scuola” ha spiegato il sindaco, il Dottore Ettore De Blasio. “L’Istituto Mazzini –continua- è interessato da lavori di adeguamento sismico e i ragazzi vivranno l’anno scolastico al Centro Pastorale gestito dalla Parrocchia San Nicola Vescovo. Sono felice perché c’è stata una bella sinergia. Questo risultato è l’esempio che quando si collabora per costruire qualcosa di importante, le cose funzionano”.

Don Silvio Pepiciello, arrivato a gennaio 2020 alla guida della Parrocchia San Nicola Vescovo, dopo tanti mesi di intenso impegno per terminare i lavori è lieto di invitare la comunità a partecipare al taglio del nastro, un gesto simbolico che dà il via ad un percorso importante.