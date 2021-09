Riapre la scuola e i bimbi trovano le giostre scelte in pandemia L'iniziativa era stata promossa ad aprile dello scorso anno

Inizia il nuovo anno scolastico ormai per tutti e si moltiplicano sui social i messaggi di sindaci, enti e istituzioni rivolti ai ragazzi e al personale docente. Un anno che inizia con molte attese, soprattutto la speranza di poter finalmente abbandonare la Dad. A Fragneto Monforte il sindaco Luigi Facchino ha rivolto un lungo messaggio alla comunità scolastica annunciando anche l'installazione di nuove giostrine per i più piccoli.

“Tutti vogliamo fortemente che questo sia l’anno scolastico del definitivo ritorno alla normalità – scrive il primo cittadino - l’anno che ci consenta di ritornare a vivere la scuola come il luogo della crescita e della socializzazione. Ritornare a scuola, ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi, tornare a guardare negli occhi gli insegnanti… tutto questo rappresenta sempre un momento di grande emozione. Siamo però chiamati ancora ad un grande senso di responsabilità; grazie anche al successo della campagna vaccinale sembra finalmente tornare la tanto desiderata normalità.

Dobbiamo proseguire lungo questo percorso senza dimenticare che l'incubo è sempre dietro l'angolo.

L’inizio dell’anno scolastico è anche l’occasione per ringraziare i miei consiglieri comunali ed in particolare la delegata all'istruzione scolastica Tanya Terlizzo per la minuzia nell'organizzazione e Pierdomenico Iadarola delegato ai servizi sociali per l'attiva partecipazione, i dipendenti comunali a vario titolo impegnati, la polizia municipale, i nonni vigili, i volontari del servizio civile, tutti gli operatori delle nostre Scuole, il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale non docente: la crescita della nostra comunità passa anche e soprattutto attraverso il loro delicato compito che quotidianamente contribuisce alla formazione civile e culturale dei nostri figli; l’Istituzione Comune sarà sempre al vostro fianco, anche con i numerosi progetti messi in campo. Ai genitori il mio ringraziamento per come avete affrontato le preoccupazioni per la didattica in presenza nell’emergenza e, allo stesso tempo, le difficoltà della Dad, quando la pandemia l’ha resa indispensabile, dimostrando buon senso e grande equilibrio.Voi alunni siete il futuro della nostra comunità, una comunità profondamente permeata dai valori di giustizia e legalità. A voi alunni continuerò a guardare sempre con particolare attenzione, siete il futuro che va costruito adesso. Non placate mai la vostra sete di conoscenza”.

Ma come detto non mancano le novità: “Domani mattina provvederemo alla consegna dei libri di testo per i bambini della scuola primaria. Ricordate l'esperimento di democrazia partecipativa fatta ad aprile scorso? i nostri bambini dell'infanzia espressero, con modalità colorate e divertenti, la loro preferenza per scegliere quale giostrina mettere nello spazio esterno a loro dedicato. Oggi hanno visto la loro scelta divenire realtà in un esercizio di democrazia partecipativa che ha permesso ai nostri 'cittadini di domani' di determinare in maniera fattiva le scelte che li riguardano formulando il proprio punto di vista. Vi assicuro che la gioia stampata sui loro volti è stata il regalo più bello che avessi mai potuto ricevere”.