Buoni libro, al via la distribuzione "Quest'anno verranno distribuiti con largo anticipo, anche rispetto alla scadenza regionale"

"Sono in distribuzione, per gli aventi diritto, i buoni libro relativi all'anno scolastico 2021/2022 per alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado". A comunicarlo l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Sant'Agata de' Goti, Angelina Iannotta. I buoni libro potranno essere ritirati dai beneficiari presso la sede comunale secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblicato sui canali istituzionali dell’Ente.

"Rispetto alle annualità precedenti - commenta l’assessore Angelina Iannotta - i buoni verranno distribuiti con largo anticipo, anche rispetto alla scadenza regionale fissata per il 15 ottobre, dando così, agli studenti beneficiari, la possibilità di approvvigionarsi dei libri in tempi utili e congrui. Abbiamo, inoltre, evitato di demandare agli istituti scolastici - già gravati dalle disposizioni gestionali dovute all’ emergenza sanitaria - l’onere della distribuzione dei buoni. Altra importante innovazione per quest’anno - conclude l’assessore - è l’utilizzo del sistema Qr-code che consente l’acquisizione dei buoni in formato digitale con conseguente semplificazione e velocizzazione sia in emissione/distribuzione che in acquisizione da parte delle cartolibrerie accreditate. Credo che questa Amministrazione stia dando segnali tangibili e concreti di miglioramento nella gestione dei servizi, semplificando il più possibile i procedimenti e riducendo i tempi di attesa per i cittadini. Anche questo significa costruire una città nuova”.