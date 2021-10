Borghi Autentici d’Italia, alla scoperta di Morcone Domenica l'appuntamento dalle 9.30 presso il Comune per un'escursione guidata

"Spesso associato all’immagine di un presepe, Morcone segna il punto di confine tra il Sannio beneventano e quello molisano. Dalla storia millenaria, il paese abbraccia e si distende dai monti alle valli, dai boschi alle pianure: come un’enorme tela dipinta dei più bei colori della natura, ogni strada costituisce un filo della trama, ogni vicolo l’ordito". In occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, il 10 ottobre, le porte cittadine si apriranno per accogliere chi vorrà trascorrere una giornata nel piccolo scrigno dorato che è il borgo antico di Morcone, respirando l’aria pura della vita rurale e immergendosi nell’atmosfera medievale che permea ogni via e ciascuna pietra. L’appuntamento è alle ore 9:30 all’ombra dell’edificio comunale, da cui partirà l’escursione

guidata che toccherà i principali luoghi d’interesse della cittadina, accompagnata dalla narrazione della storia, delle curiosità e delle leggende che da sempre caratterizzano l’antica roccaforte sannita.

La partecipazione è gratuita; è gradita la prenotazione all’email protocollo@comune.morcone.bn.it.