Telese. Chiusa la pista ciclopedonale, verrà messa in sicurezza in tempi brevi La comunicazione del sindaco Caporaso: presto intervento Consorzio di bonifica Sannio Alifano

A causa della caduta di alcuni rami sulla pista ciclopedonale costeggiante il torrente Grassano il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso con una apposita ordinanza ha disposto la chiusura del tratto est e del tratto ovest della stessa pista, al fine di scongiurare rischi per la pubblica e privata utilità. Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha dato la propria disponibilità ad intervenire in tempi rapidi per eliminare le situazioni di pericolo. La pista dunque verrà riaperta, nel più breve tempo possibile, non appena le condizioni di sicurezza verranno ripristinate.