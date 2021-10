Spopolamento delle aree interne, focus a Telese Terme Un convegno organizzato da Meritocrazia Italia

Venerdì 15 ottobre alle ore 18, presso le Terme di Telese si svolgerà la tavola rotonda sul tema “Spopolamento aree interne, problema irrisolto”, organizzato da Meritocrazia Italia con il patrocinio del Comune di Telese Terme.

Interverranno: Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Filomena Di Mezza, responsabile del Dipartimento aree interne e rurali, di Meritocrazia Italia; Aldo Berlinguer, professore ordinario dell’Università di Cagliari; Giuseppe Cataldo, coordinatore regionale Campania di Meritocrazia Italia; Paola Borrelli, coordinatore progetto Me.Lo.Ti. Mercato Locale del Titerno; Roberto De Luca, presidente associazione Art. 41; concluderà Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia. Modererà il giornalista Marzio Di Mezza.

“In qualità di responsabile del Dipartimento aree interne e rurali di Meritocrazia Italia, ho ritenuto importante partire dal Sannio – spiega Filomena Di Mezza -, territorio, in cui opero anche come amministratore, per affrontare l'annoso problema dello spopolamento delle aree interne, per poi affrontare il tema su scala nazionale: per comprendere le motivazioni del fenomeno e trovare soluzioni o formulare proposte diverse. Questo è l'approccio dell'associazione, che nel solco tracciato dal presidente nazionale Walter Mauriello, vuole partire dal PIU, ovvero dal prodotto interno umano, per creare una rivoluzione culturale che faccia del merito e dell'equità sociale i cardini del suo impegno”.

“È l'inizio di un tour regionale che porterà Meritocrazia Italia tra la gente, al fine di esprimere e diffonderne i valori e gli ambiti di azione – aggiunge il coordinatore regionale, Giuseppe Cataldo -. Come Coordinatore Regionale campano credo sia importante e fondamentale aprire tavoli di confronto in cui cercare, insieme, soluzioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini campani, partendo dall'ascolto delle loro esigenze, cercando di riavvicinarli al mondo della politica”.

“Abbiamo a cuore i destini dei nostri territori e delle aree interne di tutta la regione – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -, dunque cogliamo con entusiasmo l’opportunità che ci viene offerta da Meritocrazia di poterci confrontare su temi importanti che potrebbero condizionare il futuro delle nostre comunità”.