Randagismo, allarme a Puglianello Il sindaco Rubano inviata a tenere alta l'attenzione

“Il randagismo è un pericolo per la nostra comunità, così come i cani domestici che vengono lasciati liberi di scorrazzare fuori dalle proprietà dei legittimi possessori". Così il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano. "Non pochi i casi, negli ultimi giorni, di molossi avvistati liberi per le strade senza padrone e non poche le paure e le ansie provate dai nostri cittadini.

Cani di grossa taglia, se lasciati liberi, possono essere una minaccia, sia per altri animali domestici più piccoli così come per le persone, in particolare bambini, anziani e ragazze in stato interessante.

Ci impegneremo, insieme all’amministrazione comunale, a sensibilizzare i nostri concittadini al rispetto di queste regole e, sul fronte randagismo, a mappare quegli animali privi di padrone, attivandomi nell’interlocuzione con le associazioni ed i canili”.