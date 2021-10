Sana e Pauline sposi a Molinara, l'accoglienza contro lo spopolamento Il centro del pre Fortore celebra la loro unione ed evidenzia i risultati raggiunti dal progetto Sai

E' ancora tempo di festeggiamenti a Molinara per il matrimonio di Sana e Pauline. Accolti nel piccolo centro del pre Fortore i due giovani diventano oggi anche simbolo di un'integrazione possibile, concreta. E cosi la loro unione diventa una giornata di festa per tutti. Un evento che dal comune guidato dal sindaco Giuseppe Addabbo viene celebrato così: “Sana e Pauline, insieme per la vita. L'obiettivo – si legge in una nota dell'ente all'indomani dell'evento - è già stato fissato, rimanere a Molinara, lavorare e costruire un futuro insieme. L'augurio che fanno a loro stessi Sana e Pauline, in Italia dal 2016 e beneficiari del S.A.I. di Molinara dal 2018, che sabato 30 ottobre si sono promessi amore attraverso il matrimonio civile celebrato presso il palazzo Ionni, sede del municipio fino al 1962 e cornice resa perfetta grazie al salone di rappresentanza in cui ha avuto luogo la promessa. Funzione civile celebrata dal sindaco Giuseppe Addabbo, felice di uno dei tanti obiettivi raggiunti dal S.A.I. e dal paese stesso che, come i paesi limitrofi, risponde con l'accoglienza al dramma dello spopolamento”.

"Il matrimonio di ieri mattina segna un punto di svolta per Molinara che, abbracciando fortemente l'idea di poter accogliere persone che vivono in condizioni non ottimali, cerca di incrementare il numero di abitanti rendendosi, al tempo stesso, società multietnica. Questo fa sì che un evento del genere sia di beneficio per tutta la comunità, dal punto di vista sociale, lavorativo e scolastico". Le parole del sindaco Addabbo accompagnano i concetti base del progetto S.A.I.: includere, creare una rete e rendere autonomi i beneficiari. “Autonomia alla quale i due sposi puntano. Sana infatti attualmente lavora presso un'azienda locale, dopo aver conseguito il diploma di licenza media, la patente di guida ed effettuato dei tirocini formativi. Pauline, oltre ad aver conseguito il diploma di licenza media, è iscritta al corso 'Oss' alla Scuola di Formazione di Benevento e svolge un tirocinio presso il C.A.R.P.A di Molinara. Esame finale con rilascio dell'attestato previsto il prossimo dicembre. L'esperimento del S.A.I. di farsi portatore sano di integrazione e inclusione sociale nel territorio sta, al momento, rivelandosi vincente. Sana e Pauline sono infatti la prima coppia di beneficiari del S.A.I. di Molinara a sposarsi e a divenire così molinaresi a tutti gli effetti. Auguri agli sposi”.