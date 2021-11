Montesarchio protagonista sul piccolo schermo Gli amministratori del centro caudino: ulteriore conferma del valore del nostro patrimonio

Questa sera Montesarchio sarà protagonista, alle ore 21,15 su Sky Arte, in una puntata a tema sull'arte trafugata del programma “Art Riders. Caccia ai Tombaroli”, che darà ampio risalto alla vicenda del Vaso di Assteas.

«Vedere il nostro paese protagonista in una vetrina così prestigiosa come Sky – commentano il Sindaco Francesco Damiano, l'Assessore alla Cultura Morena Cecere e il direttore del Museo Archeologico del Sannio Caudino Vincenzo Zuccaro - ci inorgoglisce e costituisce un’ulteriore conferma dello straordinario valore del nostro patrimonio culturale. Ringraziamo Sky e la redazione di Sky Arte per l'attenzione riservata e, con il precedente Direttore del Museo Antonio Salerno e con le Sentinelle della Torre, vi invitiamo a seguire il programma alle 21.15 su Sky Arte».