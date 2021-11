Tornano le 'Scatole di Natale', raccolta solidale per i nuovi nati L'iniziativa a sostegno di chi è in difficoltà

Torna anche quest'anno, dopo il successo dell'anno scorso, “Scatole di Natale”, l'iniziativa di solidarietà nata in Francia e diffusa in tutta Italia. Il progetto si propone di donare un sorriso a persone bisognose, quelle particolarmente in difficoltà a seguito della pandemia, che vivono in stato di indigenza tale da non potersi permettere di fare o ricevere regali.

Preparare una scatola della gentilezza è molto semplice: basta mettere una cosa calda, un prodotto di cura o bellezza, una cosa golosa, un passatempo e ultimo ma più importante un messaggio gentile, che riscalda i cuori di chi dona e di chi riceve.

"Questa edizione - come spiega Maria Cesare, promotrice dell'iniziativa per San Giorgio del Sannio - si caratterizza per la solidarietà rivolta alle gestanti in difficoltà e ai nuovi nati, che sempre hanno bisogno di cure ed attenzioni, ma che come spesso accade, soprattutto se si parla di accoglienza di migranti o profughi, necessitano maggiormente della partecipata vicinanza dell'intera comunità. Comporre poi la scatola con doni quali scarpine, pappine, peluche e prodotti di cura riempirà i cuori di chi vorrà partecipare con sentimenti di gioia, di tenerezza, di speranza, di cui tutti attualmente ne avvertiamo il bisogno e servirà anche a predisporre i cuori all’Avvento del Natale e alla ricerca di valori quali carità e fratellanza. Attualmente sono già due i punti di raccolta dove poter consegnare le scatole dal 15 Novembre al 15 Dicembre 2021: uno a Benevento, nello specifico Domus Herbae in via N. Sala ,14 e l'altro a San Giorgio del Sannio presso Erika srl Km 270 Strada St. Appia. Ulteriori aggiornamenti sui punti di raccolta saranno forniti sul gruppo Facebook Scatole della solidarietà. Piccoli gesti generano cambiamenti. Le scatole saranno successivamente consegnate a Centri di accoglienza per mamme in difficoltà, come Casa di Tonia a Napoli, e a tutte quelle associazioni che si occupano di assistenza alla prima infanzia".