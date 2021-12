La Regione ha finanziato l'Infiorata di Paduli per l'anno 2022 Soddisfatto il sindaco Vessichelli: valorizzazione del patrimonio culturale e religioso"

Il Comune di Paduli, guidato dal sindaco Domenico Vessichello annuncia con soddisfazioneche "che anche per l’anno 2022 è stato finanziato con un Poc della regione Campania (Delibera giunta regionale del 30.11) l’evento dell’infiorata che si terrà il giorno del corpus domini. Il progetto che ha per titolo “L’infiorata - esaltazione dei cinque sensi tra città dell’arte e turismo esperienzale” coinvolgerà oltre Paduli anche San Valentino Torio, in provincia di Salerno, la cui infiorata dalla passata stagione è gemellata con quella di Paduli. "Obiettivo comune - ha rimarcato il sindaco Vessichelli - è quello della valorizzazione del patrimonio culturale e religioso presente sul territorio". L'Infiorata di Paduli si fregia del logo del maestro Mimmo Paladino.