Collarile(Coni): «Dirigenti che snobbano attività sportive andrebbero segnalati» In occasione dell'inaugurazione della nuova palestra comunale di Castelvenere

“Segnalateci quei dirigenti che ‘snobbano’ le ore dedicate alle attività motorie nella scuola convinti che tali attività distolgano dallo studio”.

E’ il messaggio forte e chiaro, forse provocatorio, che l’avvocato Mario Collarile, Delegato Provinciale del CONI di Benevento, ha lanciato da Castelvenere dove, insieme al Sindaco dott. Alessandro Di Santo, ha inaugurato questa mattina la nuova palestra comunale realizzata presso il plesso scolastico.

“Lo sport – ha aggiunto – forma i nostri giovani per la palestra della vita. Non è un caso che per tale disciplina vigono tre principi da seguire: regole, fratellanza e pace”. “Sono certo – ha concluso Collarile – che Castelvenere, che ha come sindaco un medico specializzato in medicina dello sport, saprà essere sensibile verso tali attività e sin d’ora invito il nostro delegato comunale, Bruno Verrillo, a collaborare attivamente con l’amministrazione comunale che sicuramente saprà aprirsi e dialogare con altre realtà”.

Soddisfatto della struttura sportiva appena ultimata si è detto il sindaco Di Santo, il quale ha aggiunto: “Il 5 dicembre per noi di Castelvenere resterà una data storica avendo inaugurato una nuova palestra comunale. La crescita e la formazione dei nostri ragazzi e ragazze attraverso lo sport è infatti fondamentale e per questo dico che la nuova struttura dovrà essere utilizzata sia dagli studenti ma anche da giovani sportivi attraverso le varie associazioni che operano sul territorio”.

Dopo il taglio del nastro il parroco don Mimmo De Santis ha dato la benedizione ai nuovi locali.