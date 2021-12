Obiettivo raggiunto a Paupisi, oggi risuonano le campane Grazie alla vendita delle palline di Natale acquistato un sistema che riproduce i rintocchi

Obiettivo raggiunto: oggi, giorno di Natale, a Paupisi insieme a Gesù Bambino nasceranno anche le campane della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Bosco. Un obiettivo raggiunto grazie alla iniziativa della Pro Loco per promuovere il territorio e per contribuire a concretizzare un desiderio di tanti paupisani che da anni ormai non sentono più suonare le campane della chiesa parrocchiale. Infatti, per il Natale 2021 sono state realizzate delle palline artigianali natalizie raffiguranti piazza Roma. Con l’acquisto della pallina natalizia si andava a sostenere l’iniziativa di raccolta fondi per acquistare delle campane elettroniche a fungo, ossia un apparecchio che eroga le sue funzioni in modo elettrificato privo di parti meccaniche in movimento con lo scopo di riprodurre fedelmente il suono di una campana tradizionale. Tutto ciò in attesa che vengano trovati dei contributi per la ristrutturazione del campanile ed il suo rifacimento.

E domani, giorno di Natale, nel corso della celebrazione delle ore 10 verrà consegnato all'amministratore parrocchiale don Giovanni Rossi da parte del presidente della Pro Loco Dario Orsillo il vaglia postale delle offerte ricevute dai cittadini di euro 1.400 come segno di trasparenza e di gratitudine verso tutti coloro che con il loro prezioso contributo hanno permesso che a Paupisi si sentissero echeggiare di nuovo dopo 9 anni il suono delle campane. “I loro suoni, oltre a scandire il trascorrere del tempo e costituire un richiamo liturgico, - dichiara Orsillo - hanno svolto da sempre anche la funzione di comunicare al popolo situazioni di pericolo imminente, gioie, dolori e lutti. Un vuoto che si sentiva da tanto e che per fortuna è stato colmato grazie al cuore grande di tanti paupisani... Ringrazio quindi tutti - conclude Dario Orsillo - per aver creduto ancora una volta nella Pro Loco di Paupisi, un grazie all'azienda Artistica srl che ci è stata vicino ed ha sposato il progetto sin dall'inizio anticipando la somma per l'acquisto delle campane elettroniche e al loro dipendente Angelo Iannella che si è impegnato in prima persona per accelerare i tempi di consegna, un grazie a don Giovanni Rossi per la disponibilità, all'Amministrazione Comunale di Paupisi per il contributo donato di euro 253,70 al netto delle spese sostenute, per l’acquisto di 59 palline regalate ai bambini del Micro Nido e dell'Infanzia di Paupisi, grazie all'artista Marianna Meola per aver dipinto a mano tutte le palline e permettetemi un grazie va ai miei consiglieri della Pro Loco che dedicano e sacrificano il loro tempo libero per rendere il nostro paese più bello ed accogliente”. Conclude Orsillo : “Faccio i miei più sinceri ed affettuosi auguri di un Santo e Sereno Natale con la speranza di ritornare presto a vivere di nuovo in piena libertà e in sicurezza”.

Intanto in occasione del Santo Natale il coro polifonico "Papisius" della Pro Loco di Paupisi animerà la Santa Messa di questa mattina. Una messa che era stata già concordata con il compianto don Raffaele a fine settembre.