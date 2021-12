Nuove misure anticovid, a Limatola chiudono parchi e ville Le disposizioni del sindaco Parisi fino al 9 gennaio

Nuove restrizioni anticovid anche a Limatola, dove il sindaco Domenico Parisi ha deciso di adottare "misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio". In particolare con ordinanza sindacale numero 13 del 29 dicembre 2021 viene disposta fino "al 9 Gennaio 2022 la chiusura di parchi giochi e ville comunali. Si richiamano, altresì, tutti gli obblighi già disposti con le precedenti ordinanze regionali tra cui l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'esterno ed il divieto di assembramento nelle aree pubbliche, nei luoghi religiosi e negli esercizi commerciali. Fino al 9 Gennaio 2022, inoltre, per intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e di bevande alcoliche e non alcoliche con esclusione dell'acqua nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali e le piazze".