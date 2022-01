Castelvenere: boom di vaccinazioni. «Anche no vax pentiti» 500 dosi somministrate al Comune. Di Santo: «Anche chi era contrario ha fatto prima dose»

Per frenare la diffusione dei contagi da Covid nel Sannio la campagna di immunizzazione non si ferma nemmeno nei giorni di festa.

Alla 'lotta' per sconfiggere il virus non si è voluta sottrarre Castelvenere dove l'amministrazione comunale del sindaco Alessandro Di Santo, la Asl del capoluogo sannita, retta dal dg Gennaro Volpe, ed i medici di medicina generale, hanno realizzato nella mattinata odierna presso i locali comunali una vaccinazione di massa inoculando oltre 500 dosi di vaccino.

"Tra questi - commenta soddisfatto Di Santo, che è anche medico di base - abbiamo registrato molti no vax che hanno deciso di effettuare oggi la prima dose".

Nel ringraziare il personale medico, i dipendenti e i volontari, il sindaco ha preannunciato che l'iniziativa sarà ripetuta il prossimo 6 gennaio.