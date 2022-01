Covid, il sindaco Di Santo invita i giovani a vaccinarsi L'appello del primo cittadino di Castelvenere

“La realtà dimostra che l'unica arma contro il Covid è il vaccino. Per uscire definitivamente dal tunnel della pandemia occorre dunque l'impegno e la volontà di tutti noi, a cominciare dal rispetto delle regole e vaccinandoci. Per questi motivi, dopo le vaccinazioni di massa del 2 e 6 gennaio, l'amministrazione comunale ha deciso di organizzare un open day vaccinale per i nostri studenti che frequentano le scuole elementari e medie di Castelvenere. È l'occasione per mettere al sicuro la salute dei nostri figli e nipoti, e di quella dei loro cari”.

Con questo appello il Sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, che è anche Medico di Medicina Generale, invita i giovani studenti che frequentano le scuole elementari e medie del paese, ad effettuare la vaccinazione anti Covid.

“La nostra comunità – evidenzia il primo cittadino – sta resistendo alla pandemia, facendo registrare pochi casi di positività. Ma questa situazione non deve farci rilassare: il Covid, con le sue varianti, è sempre in agguato”.

“Per questo dico ai miei concittadini: aiutaci a rendere la scuola sicura facendo vaccinare tutti i nostri bambini e ragazzi”, conclude Di Santo.