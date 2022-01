Bucciano, Parkambiente accoglie gli abeti di Torrecuso Nuova dimora per gli alberi di Natale, l'iniziativa del Csv Irpinia - Sannio

Nuova vita e soprattutto nuova dimora per gli Alberi di Natale. Ad annunciarlo il Csv Irpinia - Sannio: "Sabato 29 gennaio alle ore 10.30, gli abeti donati dal Centro SAI di Torrecuso ai commercianti locali, verranno messi a dimora nell’area verde del Parkambiente di Bucciano, parco che accoglie persone con disabilità, dove adesso gli alberi ripiantumati potranno continuare a vivere.

L'iniziativa è realizzata con il sostegno del CSV Irpinia Sannio nell'ambito del progetto 'Piantiamo il Natale' che vede il Centro Servizi al fianco degli Ets delle Province di Avellino e Benevento impegnati nella piantumazione degli abeti utilizzati come alberi di Natale e che dopo le festività potranno continuare a vivere se collocati nuovamente in un terreno".

L'appuntamento di sabato è promosso in collaborazione con il Centro SAI di Torrecuso, che ha donato gli abeti ai commercianti, con la Misericordia di Torrecuso, con "Volontariato Sannio" che è partner del progetto Parkambiente, e con il Comune di Bucciano.

"Dopo l'iniziativa di Torrecuso, sabato saremo a Bucciano per portare avanti le attività di 'Piantiamo il Natale'. Si tratta – spiega il direttore del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto - di azioni del nostro Centro Servizi in co-progettazione con le associazioni di Sannio ed Irpinia e che ci hanno visto in questo mese di gennaio, come in occasione dell'altro progetto "Il Sorriso ti dona", presenti anche ad Avellino, Airola e Sant'Angelo dei Lombardi. Il Csv è al fianco delle associazioni impegnate per portare la loro testimonianza di solidarietà ed impegno sociale a persone con fragilità, anziani soli, bambini meno fortunati e pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie delle Province di Avellino e Benevento".