Sant’Agata de’Goti, il Comune 'chiama' le associazioni per promuovere il turismo Partecipazione attiva e qualità per valorizzare le bellezze del centro caudino

L’amministrazione Comunale della Città di Sant’ Agata de Goti, nell’ ambito della programmazione delle manifestazioni per l’anno 2022, intende promuovere una intensa e proficua attività di collaborazione finalizzata alla promozione del territorio. “Volontà dell’Ente è di valorizzare la vocazione turistica e culturale della città, offrendo una ricca e variegata programmazione di eventi ed iniziative di vario genere, promuovendo l’unicità di Sant’ Agata de’ Goti per i suoi luoghi e le sue peculiarità, favorendo la partecipazione di cittadini e turisti, anche con l’obiettivo di costituire un motivo di permanenza in città da parte di questi ultimi, attraverso la calendarizzazione delle attività; inoltre, si vuole evitare o quantomeno limitare la sovrapposizione di eventi, garantendo così la più ampia partecipazione e al contempo elevati standard di qualità”.

Pertanto si invitano tutte le Associazioni/Organizzazioni culturali, sportive, sociali, ecclesiastiche presenti sul territorio comunale a far pervenire a questo Ente proposte di iniziative culturali e di intrattenimento, che possono essere inserite, previa valutazione della validità/compatibilità progettuale, in un programma di eventi condiviso e realizzato con spirito di collaborazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Le proposte dovranno pervenire al protocollo dell’ Ente e/o mezzo Pec.