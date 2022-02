Cerreto Sannita, ecco il progetto 'Mangiaplastica' Al via il programma sperimentale finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica

Al via anche a Cerreto Sannita il progetto 'Mangiaplastica'. Dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’associazione onlus Plastic Free, che "prevede un percorso graduale e mirato per superare l’utilizzo intensivo di questo materiale - viene spiegato dall'Ente - sia attraverso l’adozione di misure pratiche sia attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione, al Comune di Cerreto è stato finanziato un eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare. Il finanziamento ricevuto è di 27.500 euro e rientra nel “Programma sperimentale Mangiaplastica”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica al fine di ridurre i rifiuti in plastica".