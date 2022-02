Alta Capacità: incontro Di Santo - Errico, recepite osservazioni del Comune Riunione a Castelvenere. A breve vertice a Napoli con R.F.I. Spa

“E’ stata una riunione più che positiva nell’ambito della quale sono state evidenziate e recepite le nostre osservazioni volte a garantire all’utenza una migliore e utile fruizione della fermata ferroviaria da realizzarsi sulla tratta dell’Alta Capacità Napoli/Bari che interessa il nostro territorio comunale”.

E' soddisfatto il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo commenta l’incontro avuto presso la sala consiliare comunale con il dottor Fernando Errico, delegato del presidente della Regione Campania per la realizzazione dell’Alta Velocità Napoli/Bari.

“Avendo riscontrato delle anomalie nella progettazione, che già abbiamo segnalato a R.F.I. Spa, – aggiunge il sindaco – l’incontro con il dottor Errico si è rivelato utile per illustrare dettagliatamente, con l’aiuto dei tecnici, che le nostre osservazioni sono orientate a evidenziare come la fermata da realizzarsi nel comune di Castelvenere sia necessaria per lo sviluppo del territorio dell’intero comprensorio che interessa i comuni della Valle del Titerno e della Valle Telesina”.

“Prendo atto – conclude Errico – delle legittime istanze avanzate dall’amministrazione, guidata dal sindaco Di Santo, che illustrerò e approfondirò con R.F.I. Spa non escludendo di organizzare, a breve, anche un incontro a Napoli tra gli amministratori di Castelvenere e gli stessi vertici di R.F.I. Spa in quanto la grande opera infrastrutturale che si sta realizzando è di interesse strategico soprattutto per le nostre aree interne”.