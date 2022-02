Telese Terme, cerimonia per 4 nuovi cittadini italiani Il sindaco Caporaso: “Telese città accogliente”

Questa mattina con una cerimonia ufficiale presieduta dal sindaco di Telese Terme è stata riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis a: Gonzalez Accinelli Federico, Fontana Gabriel Ignacio, Albanesi Gonzalo Daniel, Naveiras Sofia Belen.

“In questo momento storico, segnato da eventi drammatici che stanno sconvolgendo l’Europa, Telese si rende città accogliente – ha detto il primo cittadino Giovanni Caporaso -. La vostra scelta di chiedere la cittadinanza italiana è un atto di fiducia verso questo Paese. Un Paese libero in cui la sovranità appartiene al popolo, un paese che persegue l'uguaglianza e la dignità di ciascuno senza distinzione di sesso, di razza, di religione, e di appartenenza politica. L'Amministrazione del Comune di Telese è a vostra disposizione per qualsiasi necessità e volontà di confronto. Per ora colgo l'occasione per formularvi i miei migliori auguri per una proficua esperienza nella comunità telesina”.