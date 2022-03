Casa di comunità all'albergo di Piana Romana, Scocca: accetta nostra proposta Così l'esponente della minoranza a Pietrelcina dopo l'approvazione del progetto nell'ambito del Pnrr

“È di ieri la notizia del via all'iter di attuazione degli interventi della Missione salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Regione Campania. Tra i progetti previsti anche Pietrelcina è stata inclusa per la realizzazione di una Casa di Comunità presso l’ex Casa del Pellegrino sita in località Piana Romana”. Inizia cosi l'intervento di Alessio Scocca, capogruppo di minoranza di Pietrelcina che in una nota commenta: “Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel per una struttura che aveva avuto un triste destino. Da tempo, infatti, l’ex Casa del Pellegrino giace abbandonata e neanche la vendita all'Asl, avvenuta diversi anni fa, ne aveva cambiato il triste destino. Nel luglio 2021, in seno alla precedente minoranza e unitamente al consigliere Antonio Iadanza - afferma Scocca - avevamo proposto con un'istanza formale all'Asl Benevento di segnalare alla Regione la struttura di Pietrelcina per la realizzazione di una Casa o Ospedale di Comunità con i fondi del Pnrr. Il vantaggio per l’Asl veniva dal fatto che la struttura è appunto già di proprietà dell’Asl stessa. Contestualmente, avevamo prodotto una richiesta all’allora Amministrazione di sostenere per le vie istituzionali la nostra proposta, dato che probabilmente rappresentava l’unica (nonché ultima) possibilità di restituire nuova vita a quell’edificio. La notizia dell’accoglimento di questa istanza vuol dire che ancora una volta la minoranza dimostra di avere idee e proposte valide”.

E dunque l'esponente della minoranza consiliare rivendica la paternità della proposta oggi diventata realtà per dare una nuova destinazione d'uso alla storica struttura di Piana Romana ed in merito aggiunge: “La realizzazione di una Casa di Comunità – conclude Scocca - rappresenta un'opportunità per Pietrelcina e per i comuni limitrofi e speriamo vivamente che non vi siano intoppi per recuperare quella struttura e rimetterla a disposizione della comunità. Il tutto a beneficio dei cittadini, che è certamente il nostro obiettivo finale”.