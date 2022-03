Attivazione task force figure esperte Pnrr per Pietrelcina, ok dalla Regione Cardone: "Accolta la richiesta presentata dal nostro Ente"

“La Regione Campania ha accolto la richiesta presentata dal nostro Ente per l’attivazione della Task Force 'Digitalizzazione, monitoraggio e performance' in relazione alle proposte da candidare alle diverse misure del Pnrr, disponendo l’attivazione di tre diverse professionalità e più specificatamente un’unità per il profilo 'esperto in contabilità pubblica e rendicontazione fondi europei', due unità per il profilo geometra e due unità per il profilo ingegnere civile”. Ad annunciarlo Nicolino Cardone, vicesindaco ed assessore con delega alla Programmazione e Pianificazione Azione Amministrativa del comune di Pietrelcina.

“I professionisti – spiega Cardone - il cui costo sarà a carico della Regione Campania, dovranno effettuare una rilevazione delle attività a farsi ed una prima misurazione dei tempi dei procedimenti e delle criticità nonché una valutazione dell’eventuale arretrato presente da smaltire per le procedure complesse nel Piano territoriale. Ringraziamo la Regione Campania per aver accolto positivamente la nostra istanza inviando delle figure esperte che potranno coadiuvare i nostri uffici tecnici ed amministrativi per cogliere le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.