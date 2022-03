Stop alla guerra in Ucraina, Castelvenere si riunisce in preghiera Al termine lancio di palloncini colorati per la Pace

“La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere raggiunta con la comprensione”: sono le parole della parrocchia “San Nicola” di Castelvenere dove domani (ore 17,30) nella Chiesa di Santa Maria della Seggiola si riuniranno i fedeli in preghiera per la “Pace in Ucraina”.

Al termine della santa messa, celebrata da don Mimmo De Santis, verranno liberati in cielo centinaia di palloncini con i colori della bandiera dell’Ucraina. L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla Pro Loco di Castelvenere in collaborazione con l’Amminsirtrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo.

“Per l’occasione – dice il presidente della Pro Loco, Domenico Iannucci – abbiamo allestito all’esterno della chiesa un banco per la vendita delle uova Pasquali il cui ricavato sarà devoluto in favore della popolazione ucraina in guerra da un mese”. Complimentandosi con i promotori, il sindaco aggiunge: “Sono certo che anche in questa occasione la nostra comunità saprà esprimere tutta la sua generosità e capacità di accoglienza”.