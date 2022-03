Azione Cattolica diocesana, gli appuntamenti in preparazione alla Pasqua Inizierà l’ACR domani pomeriggio a San Lorenzo Maggiore

Week-end ricco di attività per l’Azione Cattolica diocesana. Inizierà l’ACR domani pomeriggio sabato 26 marzo ore 15:30 a San Lorenzo Maggiore (chiesa Madonna della Strada) per la fascia d’età 12/14 anni con un momento formativo e spirituale in preparazione alla Pasqua che parte dalla gioia del rivedersi “in presenza” a livello diocesano dopo tanti mesi. E quel “rivedersi” vorrà puntare/avere l’attenzione proprio sullo sguardo. Uno sguardo di attenzione, di cura, di bellezza, di speranza, senza pregiudizi e preconcetti. Uno sguardo verso noi stessi e verso gli altri, incontrando e ascoltando ferite e fragilità. E sempre sull’orizzonte degli sguardi si sperimenterà e confronterà il settore Adulti domenica 27 marzo ore 16:45 a Cerreto Sannita, presso Casa Santa Rita, nello spazio rigenerato e condiviso dalla Caritas diocesana e dalla cooperativa sociale di comunità iCare. Un’interessante esperienza di sguardi che parlano e di parole che vedono. Proprio sull’esperienza del percorso associativo unitario, ancora in corso, sull’importanza, valore e significato che hanno le parole che si concentrerà, infine, l’appuntamento del settore Giovani diocesano per domenica 27 marzo ore 16:30 in modalità “online”. Un provare insieme a Giovanissimi e Giovani a ricercare, scegliere e mettere in pratica, con gesti e azioni concrete, le parole della Pasqua. Ogni cammino, ogni vita, ogni sogno, ogni speranza sta a cuore all’Azione Cattolica. Ancora di più in questo tempo drammatico, dove, nelle ingiustizie che ogni guerra si porta dietro, a pagare il prezzo maggiore, oltre a chi perde la vita, i propri affetti personali più stretti e la propria casa, sono anzitutto i più poveri, i più emarginati e i più piccoli.