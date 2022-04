Hub Montesarchio, Damiano: "40mila vaccini: Asl è stata straordinaria" Il ringraziamento dell'amministrazione: "Donne e uomini che hanno messo la comunità davanti a tutto"

Chiude l'hub vaccinale di Montesarchio e il sindaco Damiano e la sua amministrazione ringraziano il personale Asl per quanto messo in campo: "E' doveroso ringraziare i medici, gli infermieri, il personale amministrativo Asl e tutti quelli che hanno contribuito alla straordinaria attività messa in campo nell'hub di via Vitulanese. In 10 mesi sono state somministrate circa 40mila dosi di vaccino: numeri incredibili grazie all'incredibile spirito di sacrificio del personale Asl di Montesarchio. Donne e uomini che hanno combattuto in prima linea contro il covid mettendo da parte stress, stanchezza e inevitabili problemi per dare tranquillità alla nostra comunità.

Oggi l'hub chiude e per i vaccini si torna nella sede Asl di Via Napoli, ma come amministrazione non possiamo esprimere un grazie dal profondo del cuore a medici, infermieri, personale amministrativo, volontari che tanto hanno fatto per la nostra comunità".