Candidatura Unesco GlobalGeoPark del Parco Taburno, plauso di Legambiente Il circolo della valle Caudina sostiene l'iniziativa e si complimenta con Caturano

Il Circolo Legambiente Valle Caudina presieduto da Armando Ciardiello, con tutto il direttivo ed i suoi soci, accoglie con grande entusiasmo e soddisfazione la proposta di candidatura Unesco GlobalGeoPark del Parco Regionale Taburno-Camposauro.

"Legambiente - spiega Ciardiello in una nota - non può non sostenere questa candidatura che mira a tutelare e valorizzare ulteriormente la bellissima area protetta del taburno camposauro. Sarà una grande opportunità che darà un grande slancio turistico a tutta la Valle Caudina. Siamo sicuri che avremo più flussi di persone sul nostro territorio, grazie all’ottimo lavoro che sta svolgendo il presidente Caturano.

A riguardo ci complimentiamo per come le varie iniziative fin qui svolte siamo tutte incentrate sulla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. Condividiamo l’appello del Presidente Caturano quando dice che tutti adesso dobbiamo sostenere questa candidatura. Come circolo di Legambiente faremo la nostra parte e ci impegneremo fin da subito ad organizzare iniziative all’interno del Parco del Taburno Camposauro".