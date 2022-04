Fondovalle Vitulanese, Maglione: considerare alternative per vigneto L'intervento del deputato del movimento cinque stelle dopo la denuncia del sindaco Scarinzi

Continuano ad essere al centro del dibattito i lavori lungo la Fondovalle Vitulanese nel Sannio e dopo la denuncia del sindaco Scarinzi interviene il deputato Pasquale Maglione, del movimento cinque stelle. “Il silenzio delle principali istituzioni del territorio sulla disputa sorta attorno al tracciato della Fondovalle è inspiegabile", commenta l'esponente sannita del movimento che annuncia: "Nei prossimi giorni solleciterò l’attenzione degli attori politici e istituzionali affinché le problematiche poste nella missiva del sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi vengano affrontate e considerate in maniera seria”.

Secondo l'esponente si tratterebbe di "un percorso che non porterà alcun beneficio al territorio. Com'è noto - aggiunge il deputato - il tracciato previsto da un progetto datato oltre vent’anni fa, arrecherebbe danni al paesaggio e alla nostra agricoltura e, molto probabilmente, i fondi previsti non permetterebbero il completamento dei lavori".

"La progettazione presentata dal Comune di Vitulano, più sostenibile, non può essere ignorata - conclude Maglione - anche alla luce delle indicazioni della Soprintendenza. Continuerò a sollecitare una soluzione politica alla vicenda e in tale ottica mi aspetto, così come sta facendo il Movimento 5 Stelle, che anche gli altri schieramenti politici attraverso i loro rappresentanti prendano posizioni”.