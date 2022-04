Telese Terme, riprendono i lavori della nuova chiesa La soddisfazione del sindaco Caporaso che ringrazia il Vescovo Mazzafaro

Il 2 maggio prossimo riprenderanno i lavori per il completamento della nuova chiesa in località San Giovanni a Telese Terme. Il progetto, negli anni, ha subito notevoli ritardi e rallentamenti dovuti a svariate cause. “Ringrazio il nostro Vescovo Giuseppe Mazzafaro per avermi dato la bella notizia della ripresa dei lavori – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Caporaso -. E lo ringrazio anche per la sua attenzione continua e amorevole, nei confronti di Telese. Naturalmente ringrazio anche i nostri parroci don Gerardo e don Giammaria, sempre disponibili al confronto costruttivo e collaborativo con l’amministrazione. Mi auguro che Telese possa avere al più presto la sua nuova chiesa necessaria anche in considerazione della crescita demografica che la città ha fatto registrare in questi anni”.