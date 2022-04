Forza Italia Montesarchio, incontro con il commissario provinciale Rubano Aniello Mazzariello, su indicazione del gruppo, è stato riconfermato Coordinatore Cittadino

Si è tenuta oggi una riunione organizzativa di Forza Italia a Montesarchio. All’incontro hanno partecipato il Vice Coordinatore regionale e commissario provinciale, Francesco Maria Rubano; il consigliere Comunale di Montesarchio e vicecommissario provinciale, Lello Di Somma; la responsabile provinciale del settore organizzativo, Tullia Savignano; il coordinatore della Valle Caudina, Dolores D’Apice ed Antonio Savignano, già candidato nella lista del sindaco in carica, Franco Damiano.



“Ringrazio gli amici di Montesarchio, per l’impegno che stanno mettendo in campo, non solo in città, ma all’interno del comprensorio caudino. Aniello Mazzariello, su indicazione del gruppo, è stato riconfermato Coordinatore Cittadino, certo che continuerà a fare un buon lavoro, arricchendo la squadra con nuove esperienze. A Montesarchio, Forza Italia, giocherà una partita importante, anche in vista delle elezioni amministrative del 2023”. Così Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario Provinciale di Forza Italia a Benevento.



“Agli amici di Montesarchio rinnovo il mio grazie per la fiducia confermatami. Insieme continueremo a fare un ottimo lavoro, portando anche in seno all’amministrazione comunale, le esigenze della cittadinanza. Il nostro rappresentante in Consiglio comunale, Lello Di Somma, è un riferimento prezioso che ci consentirà di contribuire alla crescita della collettività in maniera concreta. Al Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, indirizzo la mia convinta vicinanza politica. Sono un seguace ed attivista Berlusconiano sin dal ‘94 e posso affermare, senza ragione di essere smentito, che da quando Francesco Rubano è alla guida del partito, si sta registrando un entusiasmo ed un coinvolgimento che ci ricorda i vecchi fasti. Da Montesarchio affiancheremo l’amico Francesco nel suo impegno e nel prendere atto della sua sensibilità politica gli auguriamo traguardi lusinghieri nell’interesse della Valle Caudina e del nostro Sannio” ha invece sottolineat Aniello Mazzariello, riconfermato Coordinatore Cittadino di FI a Montesarchio.