Alloggi Montesarchio, M5S: "Ancora disattesi impegni" Gerardo: "Assoluta indifferenza da parte del sindaco Damiano"

Sul caso degli alloggi popolari di Montesarchio interviene nuovamente il Movimento Cinque Stelle di Montesarchio col capogruppo in consiglio, Orazio Gerardo: "Sugli alloggi popolari siamo di nuovo alle sollecitazioni. In settimana abbiamo chiesto al deputato M5S Pasquale Maglione, di scrivere al direttore dell’Acer campana, Giuliano Palagi e per conoscenza al prefetto di Benevento, vista l'immobilità del dipartimento locale a cui la stessa missiva è stata sottoposta. Più volte abbiamo sollecitato la consegna dei lavori delle abitazioni situate in località Cappuccini, eppure nonostante tutte le interlocuzioni intercorse, e le rassicurazioni ricevute, ancora non siamo arrivati alla consegna. Ci era stato assicurato che, superate alcune difficoltà legate a delle procedure burocratiche in essere, si sarebbe arrivati entro aprile alla fine di questo calvario, ma ciò non è ancora avvenuto. Da parte nostra rimarchiamo due aspetti: l’impegno disatteso da parte di un’agenzia pubblica il cui obiettivo è proprio quello di rispondere al disagio abitativo di una parte della cittadinanza e, fatto ancor più grave, l’assoluta indifferenza del sindaco di Montesarchio Franco Damiano, rispetto a una situazione di grave difficoltà di alcuni dei suoi concittadini. Il Movimento 5 Stelle non volterà le spalle a chi da anni vive in una condizione di forte disagio abitativo e anzi continuerà a sollecitare con insistenza le istituzioni, e ove necessario farà ricorso alle autorità istituzionalmente competenti, per denunciare questi inspiegabili ritard"i