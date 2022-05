Montesarchio, Mazzariello torna alla guida di Forza Italia "Per le comunali l'idea è di una lista di centrodestra"

"Desidero esprimere un ringraziamento all'indirizzo degli amici di Montesarchio che hanno voluto fortemente la mia riconferma alla guida della dimensione locale di Forza Italia". Così Aniello Mazzariello che torna nuovamente a condurre il coordinamento cittadino.

"Sono emozionato per i tanti attestati di stima e di vicinanza ricevuti. Ma prima di tutto - commenta Mazzariello - desidero esprimere gratitudine e complimentarmi con il Coordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Sta portando avanti un grande lavoro, si sta immergendo anima e corpo in questa missione conquistando adesioni continue tra amministratori vari del territorio. Si sta dedicando in modo appassionato al progetto e sta risvegliando l'interesse per il partito. Con questa abnegazione, sta tornando l'entusiasmo dei vecchi tempi. Lo ringrazio per avermi nuovamente voluto alla guida del partito locale.

Mi ha chiesto di portare una ventata nuova, investendo, così come già avevo fatto, sui giovani". E in vista delle prossime elezioni comunali l'esponente di Forza Italia annuncia: "L'ambizione, l'idea sono quelli di dare vita ad una lista di centrodestra. Anche in tal senso, rivolgo un appello ai veterani. Che la politica possa tornare ad essere nuovamente protagonista".