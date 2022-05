Pietrelcina, Scocca: "Abbiamo chiesto la revisione tariffe impianti sportivi" Ieri l'incontro del gruppo di opposizione con il sindaco Mazzone

Nella giornata di ieri il gruppo di minoranza "Avanti Pietrelcina" ha incontrato il sindaco Mazzone per discutere delle nuove tariffe varate dalla Giunta comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi.

"Ci siamo fatti portatori delle istanze di associazioni e cittadini riguardo la nuova tariffazione", spiega il capogruppo Alessio Scocca, che ha incontrato il Sindaco insieme ai consiglieri di minoranza Cardone e Iadanza: "Abbiamo incontrato il sindaco per capire quale fosse il metro utilizzato per calcolare le tariffe in questione, ribadendo la nostra approvazione riguardo alla scelta di regolamentare l'utilizzo degli impianti, dato che da troppo tempo la situazione permaneva in un limbo. Tuttavia, abbiamo ufficialmente chiesto al sindaco di rivedere le tariffe - ove possibile e nel rispetto della legge e delle esigenze finanziarie dell'ente - per incentivare l'associazionismo e considerato il largo l'utilizzo degli impianti da parte dei giovani pietrelcinesi. Il sindaco Mazzone ha preso atto delle nostre richieste e si è detto disponibile a verificarne la fattibilità. Nel frattempo verificheremo la composizione delle spese annuali da coprire per avere un quadro più completo".