A Telese Terme torna la festa del Santo Patrono Festa patronale nell'ultima settimana di giugno, la prima dopo il covid

Dopo due anni di pandemia e conseguenti limitazioni, parroci e amministratori si sono incontrati e hanno deciso di far ripartire l’appuntamento con la festa patronale a Telese Terme. “In tanti ci hanno sollecitato – ha spiegato il sindaco Giovanni Caporaso -. La comunità telesina è molto legata al suo patrono Santo Stefano e alle tradizioni, per cui insieme a don Gerardo e don Giammaria ci siamo attivati per reperire i fondi necessari”.

Come sempre la festa si svolgerà nell’ultima settimana di giugno.

“E’ la prima festa patronale da sindaco per me - ha aggiunto Caporaso -, per cui la vivrò con una emozione particolare. Ringrazio i nostri parroci e tutti coloro, imprenditori e cittadini, che con il loro contributo consentiranno la buona riuscita dell’evento seppur in un clima di sobrietà”. A breve sarà ufficializzato il programma completo religioso e civile.