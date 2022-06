Nuove nomine in Forza Italia Torrecuso Colangelo coordinatore cittadino, Biondi vice

Nuove nomine ai vertici di Forza Italia a Torrecuso: nominati Salvatore Colangelo Coordinatore cittadino e Nicola Biondi Vice Coordinatore cittadino del partito azzurro.

“Queste nomine rappresentano per noi un incarico di grande responsabilità e un grande onore. Stiamo costruendo un partito saldo sul territorio, attento alle problematiche del Sannio, puntuale negli appuntamenti politici. Ci teniamo a ringraziare il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, per il lavoro che sta svolgendo e la fiducia accordataci. Siamo entusiasti di mettere a disposizione le nostre competenze, così da offrire risposte concrete al territorio ed essere all’altezza delle sfide future” -. Così l’appena nominato Coordinatore cittadino Salvatore Colangelo e il nuovo Vice Coordinatore cittadino Nicola Biondi.

“Salvatore e Nicola sono delle risorse importanti per il nostro partito e rappresentano una conferma del radicamento del nostro Movimento politico in atto nella provincia di Benevento” dichiara Rubano. “Sono certo che sapranno ricoprire anche questi nuovi incarichi con serietà e rigore politico, collaborando con una squadra forte e compatta, che mi sto impegnando a mettere su a beneficio del nostro territorio e dei nostri cittadini. A tal proposito, ci tengo a ringraziare per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul territorio Paolo Cutillo, Coordinatore della Valle Vitulanese”. Queste le parole del Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.