Montesarchio. Pompeo D’Apice aderisce a Forza Italia La soddisfazione di Rubano per l'adesione del medico veterinario di Montesarchio

“Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Pompeo D’Apice, medico veterinario ed esponente autorevole del nostro territorio. Questo ingresso genera entusiasmo nel nostro partito e valorizza l’azione incessante di radicamento posta in essere. Ci avvarremo del suo contributo a livello provinciale e sul piano locale, facendo squadra con il Coordinatore cittadino di Montesarchio, Aniello Mazzariello.” Così in una nota il vicecoordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano.

“Sono lieto dell’accoglienza che mi è stata riservata dagli esponenti di Forza Italia e mi sento pronto a dare il mio contributo al Partito. Prendo atto del percorso di rivitalizzazione del partito nel nostro territorio, svolto dal Vice Coordinatore regionale Francesco Maria Rubano. Questi i presupposti che hanno sollecitato il mio ingresso in Forza Italia. Mi impegnerò per apportare un contributo fattivo all’interno del Partito, sia in chiave locale, a Montesarchio, sia in chiave provinciale”, ha invece dichiarato Pompeo D’Apice, neo ingresso in Forza Italia.