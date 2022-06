A Sant'Agata de' Goti contributi straordinari alle nuove attività produttive L'assessore Iannotta: priorità ad attività che saranno avviate da donne e giovani

"E’ stato pubblicato da pochi giorni l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel comune di Sant’Agata de’Goti". Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività produttive, Domenico Iannotta che in merito spiega: “Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione, con la possibilità di utilizzo degli stessi per diverse tipologie di interventi. Questa Amministrazione e l’assessorato alle Attività produttive - aggiunge Iannotta - hanno inteso dare un indirizzo chiaro, scegliendo di destinare i fondi potenzialmente disponibili alle nuove attività artigianali, commerciali ed agricole del territorio. Abbiamo ritenuto che questa fosse la scelta giusta e lo abbiamo fatto condividendo e stabilendo criteri precisi, che sinteticamente consistono nel dare maggiore attenzione alle nuove attività che si andranno ad insediare nel centro storico ed a coloro che andranno ad investire nell’area PIP di Capitone. Abbiamo voluto dare priorità ad attività che saranno avviate da donne e giovani, a chi garantirà maggiore sostenibilità ambientale a chi e investirà in innovazione tecnologica. Una scelta chiara, che va nella direzione della rivitalizzazione di settori che per troppi anni sono stati relegati ai margini dello sviluppo e che invece sono assolutamente vitali per l’economia del nostro territorio".

"Come assessore alle Attività Produttive mi ritengo soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti che è stato condiviso con il sindaco Salvatore Riccio e con l’intera Amministrazione civica. Sviluppo rurale, rivitalizzazione del Centro Storico e riqualificazione dell’area produttiva di località Capitone; proprio sull’area PIP abbiamo avviato diverse attività, a partire dalla modifica del regolamento per favorire e agevolare gli insediamenti fino alla pulizia della stessa (ancora in corso)".

In particolare l'esponente dell'esecutivo precisa che "le risorse a disposizione di chi, avendone i requisiti come previsto dal bando, vorrà investire sul nostro territorio, ammontano a circa 72 mila di euro/anno per tre annualità ed il beneficio è erogato sotto forma di contributo a fondo perduto.

Nell’avviso, già pubblicato e disponibile con i relativi allegati e modelli di domanda sulla rete civica comunale vengono specificati requisiti di ammissibilità, modalità e termini di presentazione nonché criteri di valutazione. C’è tempo fino al 31 Agosto 2022 ore 12 per la presentazione".