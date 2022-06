Un Tuffo nell’Universo, spettacolo astronomico alle terme Jacobelli Questa sera alle 21.15 l'iniziativa dell'istituto Telesi@

L’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Telese, invita studenti e cittadini allo Spettacolo Astronomico “Un Tuffo nell’Universo” che si terrà domenica 12 giugno alle ore 21,15 nel suggestivo scenario delle Terme Antiche (Terme Jacobelli) di Telese.

L’evento sarà condotto dall’astronomo Antonio Pepe, Direttore dell’Osservatorio Astronomico del Sannio e docente di Matematica e Fisica, che dedicherà la serata alla collega del medesimo Istituto, Prof.ssa Nicla Ferraro, scomparsa recentemente. Le studentesse e gli studenti del Liceo Scienze Umane/Economico Sociale, guidati dalla Coordinatrice Prof.ssa Linda Franco, cureranno la presentazione dello spettacolo, a cui interverrà la Dirigente dell’Istituto Superiore Telesi@ Prof.ssa Angela Maria Pelosi, il Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso e il Presidente della Proloco Telesia Filippo Sardisco.

Mediante descrizioni e videoproiezioni di spettacolari immagini dei corpi celesti, fornite anche dalla NASA e dall’ESA tramite i telescopi spaziali, Pepe guiderà il pubblico tra le Stelle, i Pianeti, gli Asteroidi, le Comete, le Nebulose, fino alle Galassie distanti miliardi di anni luce, in un viaggio emozionante che terminerà a Pietraroja con “Ciro”, primo dinosauro scoperto in Italia ed unico cucciolo di predatore carnivoro al mondo ritrovato con organi

interni perfettamente conservati, risalente a 113 milioni di anni fa. Al termine, i partecipanti saranno invitati al puntamento delle Costellazioni e alle affascinanti osservazioni della Luna mediante postazioni con telescopi.