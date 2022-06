Turismo e aree interne: Parthenope alla scoperta del Sannio L'iniziativa del Rotary Club Napoli Partenope a Montesarchio

Un'interessantissima iniziativa del Rotary Club Napoli Partenope guidato dalla presidente Ludovica Azzariti Fumaroli che unisce turismo, in chiave di scoperta di borghi, paesaggi e prodotti tipici, economia circolare e solidarietà, vedrà protagonista Montesarchio nel prossimo fine settimana.

Oggi e domani, domenica 19, infatti anche Montesarchio sarà tra le mete dell'incontro “Parthenope alla scoperta del Sannio”, nell'ambito del progetto RotArtTrek. Coordinato dal delegato Fausto Mosca.

In particolare chi parteciperà al progetto sabato visiterà il Castello di Montesarchio, apprezzando la mostra “Rosso Immaginario” con lo splendido Vaso di Assteass e la Torre e poi la splendida Abbazia di San Nicola. Previsto anche un incontro con i volontari dell'associazione “Unitalsi”, nella sua sezione montesarchiese, cui sarà devoluto un contributo.

“Ringrazio il Rotary Club Parthenope, la presidente e in particolare, dal profondo del cuore, la dottoressa Marcella De Vizia per la splendida iniziativa” commenta il sindaco Franco Damiano che prosegue “Un progetto ammirevole, che guida alla scoperta del territorio, prediligendo un turismo sostenibile e all'insegna dell'economia circolare e che è ben attento alla solidarietà, vista la donazione per una delle associazioni che sul nostro territorio svolge da anni un lavoro prezioso, l'Unitalsi sezione di Montesarchio”