Montesarchio rafforza la videosorveglianza: "Contro furti e criminalità" Altre tre telecamere di nuova generazione: riconoscono targhe e volti

A Montesarchio in corso la sostituzione e l’istallazione di tre nuove telecamere di ultima generazione, ad alta prestazione, localizzate in punti nevralgici della città: in via Benevento all'incrocio con la zona pip, in via Capone e in via Napoli

Ad annunciarlo il Vicesindaco Annalisa Clemente e il consigliere delegato alla Polizia municipale Gaetano Mauriello che dichiarano: “La videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile nei Comuni piccoli e grandi per garantire la tutela della sicurezza pubblica ed il contrasto della criminalità. Progressivamente stiamo creando un sistema che riesca a monitorare il transito lungo l’intera arteria dell’Appia che attraversa il nostro Comune, con la conseguenza di maggiore sicurezza e prevenzione dei fenomeni di criminalità più diffusi, come furti e spaccio.

Quello messo in campo in questi mesi, è un importante lavoro programmato dalle strutture comunali, in collaborazione con il Comando dei Vigili Urbani, a garanzia della sicurezza pubblica. La videosorveglianza rappresenta uno strumento prezioso per l’amministrazione e per chi è deputato alla sicurezza del territorio, ovvero le forze dell’ordine. Su questo aspetto, si sta valutando un accordo di servizio con le forze dell’ordine del territorio, in primis Carabinieri e Guardia di Finanza, per rendere fruibili le immagini dei nostri sistemi direttamente dalle loro centrali, al fine di ridurre i tempi delle indagini e le lungaggini burocratiche".