"Noi – atto primo – Un viaggio insolito nel nostro mondo" In scena il lavoro dell'associazione teatrale Lamparelli di San Lorenzo Maggiore

Grande successo a San Lorenzo Maggiore per la messa in scena dei ragazzi del Primo Laboratorio teatrale targato associazione culturale teatrale “A. Lamparelli”, condotto da Claudio D’Agostino.

“Noi – atto primo – Un viaggio insolito nel nostro mondo” il titolo dell'opera a conclusione del laboratorio, che si è svolto da giugno 2021 a giugno 2022 e che ha visto la partecipazione di tanti giovani ragazzi laurentini e non che attraverso un lavoro sul corpo, lo spazio e la voce hanno portato in scena delle suggestioni felliniane nella splendida cornice del chiostro del convento benedettino “Santissima Maria della Strada”, sito nella contrada Piana di San Lorenzo Maggiore, riuscendo a coinvolgere e far partecipare il numeroso pubblico presente. Al termine dello spettacolo sono stati conferiti gli attestati di partecipazione ai partecipanti (Angelo, Benedetta, Ennio, Filomeno, Giovanni, Ilernando, Lorenzo, Maddalena, Mario, Matteo, Noemi, Sara e Kade. Al termine della kermesse l’associazione Lamparelli ha salutato i ragazzi con affetto sperando di riuscire a realizzare nuove attività insieme.