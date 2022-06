Pnrr, Morcone ammesso al finanziamento Borghi storici e rigenerazione culturale L'annuncio del sindaco Ciarlo e dell'assessore Ocone

Il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo e l’assessore alla cultura Giulia Ocone annunciano che il Comune di Morcone è stato ammesso al finanziamento per un milione e seicentomila euro, nell’ambito degli interventi del PNRR relativi all’attrattività dei borghi storici e alla loro rigenerazione culturale e sociale (Linea B).

“TAM - La Cultura è un Fiume”, questo il titolo del progetto - presentato e ammesso - per la rigenerazione del borgo storico di Morcone, nasce dall’idea che la cultura è, anche e soprattutto, arte del saper fare, capacità di racconto, poetica, modalità di lettura del territorio e restituzione corale dello stesso. Proprio per questo, ha la forza di modellare i luoghi che incontra, modificando il paesaggio, e di segnare nuove traiettorie a partire dal solco che l’ha generato: come un fiume, appunto. E non un fiume qualsiasi! Sin dal nome, infatti, il progetto ha voluto richiamare il fiume Tammaro e la valle che attraversa, così intendendo fortemente radicarsi al territorio in cui è nato e per il quale è stato pensato. TAM, acronimo altresì di Territorio, Arte e Memoria, i tre scenari fondamentali e complementari attraverso i quali realizzare l’idea progettuale, è anche un suono che rimanda al ritmo, al richiamo, al tam tam culturale che le iniziative proposte intendono suscitare e propagare, come un’eco per tutta la valle.

"Il progetto TAM - spiegano il primo cittadino e l'assessore -, che ha totalizzato il punteggio più alto tra i paesi ammessi a finanziamento della provincia di Benevento, potrà incidere in modo decisivo sulle sorti non solo della nostra comunità, ma anche di quelle limitrofe, fornendo gli strumenti giusti per valorizzare e promuovere quell’idea di Città del Tammaro che si realizzi come progetto condiviso con i Comuni tutti della valle, con i quali tessere e consolidare una fitta e proficua rete territoriale, culturale, umana. In tal senso, plaudiamo con entusiasmo anche ai finanziamenti ottenuti dalle comunità limitrofe di Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio e Circello. Insieme potremo, ancor di più, dare uno slancio al nostro territorio".