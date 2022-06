Carenza idrica, stanotte interruzione anche ad Arpaia Ecco le zone interessate nel centro della Valle Caudina

Ancora un comune sannita interessato dal piano di razionalizzazione dell'erogazione idrica per consentire il riempimento dei serbatoi e sperare in una corretta erogazione nelle ore diurne.

Gesesa ha infatti comunicato che questa sera ad Arpaia sarà costretta "a sospendere il servizio idrico dalle ore 24 e fino alle 5 di domani mercoledì 29.06.22 per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne sulle seguenti zone del Comune di Arpaia servite dal serbatoio San Fortunato: Via Appia Ovest, Via Roma, Via San Fortunato, Via G. Falcone, Via Ravagnone, Via Tito Livio. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717".