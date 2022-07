Dalla provincia sannita al San Carlo, il sogno di Martina A soli sette anni supera le audizioni per la scuola del prestigioso Teatro

E' la prima piccola sannita del piccolo centro sannita di San Lorenzello ad entrare alla scuola di danza classica del San Carlo di Napoli.

Una storia di successo quella di Martina De Nicola di origine laurentina che a soli 7 anni, dalla scuola di Danza “Arte e Movimento” di

Telese Terme diretta dalla maestra Luigia Lia Turchiarolo supera brillantemente le audizioni d’ingresso alla scuola di Danza del Teatro San Carlo Di Napoli.

La maestra racconta: "ho lavorato con Martina tutti i giorni divinamente, non ha solo doti tecniche e fisica ma ha la testa per poter realizzare il suo sogno. Un grande orgoglio per me e nell’occasione del decimo anno accademico della mia attività non potevo avere regalo migliore e auguro alla mia allieva di spiccare il volo”.