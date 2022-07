Ad Airola nasce lo sportello antiviolenza per le donne L’avvocato Diodato: «Saremo la voce di tutte quelle donne costrette al silenzio e al terrore»

Nasce uno sportello di ascolto per le donne vittime di violenza. Per l’occasione se ne parlerà giovedì 7 luglio nella sala consiliare di Airola. Un’iniziativa dal tema “No alla violenza contro le donne e al bullismo” e che vede protagonisti diversi esponenti istituzionali e non. Al centro l’associazione “Calatia Rossa” con il suo presidente Clemente De Crescenzo che interverrà e a seguire una folta schiera di partecipanti. Si parte con i saluti dell’ingegner Vincenzo Falzarano, sindaco di Airola, ancora si prosegue con gli interventi dell’avvocato Marilena Diodato in quanto promotrice dell’iniziativa, l’assessore alle Politiche sociali Antonietta Bernardo, la dottoressa Anna Falzarano, psicologa e psicoterapeuta infantile. Concluderanno, ancora, il responsabile delle Politiche sociali del Comune di Airola, Maurizio Bello e le assistenti sociali Felicia Piccoli e Barbara Verruso. L’iniziativa sarà moderata dal giornalista professionista Valerio Pisaniello.

«Apriremo uno sportello di ascolto antiviolenza a sostegno di tutte quelle donne che soffrono in silenzio e nel terrore» incalza Marilena Diodato che oltre a proporre l’iniziativa offrirà anche assistenza legale. «Ci sarà anche una collaborazione di diversi assistenti sociali che opereranno non solo per le donne di Airola, ma dell’intera Valle Caudina» aggiunge. «In un contesto dove sempre più donne, purtroppo, sono alla ribalta delle cronache nazionali per aver subito crimini legati al femminicidio, abbiamo ritenuto necessario e fondamentale mettere a disposizione importanti strumenti di tutela». La conclusione: «Vogliamo essere orecchie e voce di tutte quelle donne che sono costrette al silenzio». Già è stata individuata la sede che sarà collocata in via Felice Cerni 18. Insomma, un tema caldo quanto fondamentale. L’appuntamento è alle 18.30.