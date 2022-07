Italia Viva, al via 1000piazze per l’Italia: doppio appuntamento nel Sannio Banchetti in piazza il 10 luglio a Castelvenere e il 24 luglio a Montesarchio

Anche il coordinamento provinciale di Benevento aderisce all’iniziativa 1000piazze per l’Italia organizzata da Italia Viva. "Il primo appuntamento - annunciano gli organizzatori - sarà per domenica 10 luglio a Castelvenere, Piazza San Barbarto, cui seguirà quello di Montesarchio in programma per il giorno 24 in piazza Carlo Poerio".

“Si tratta di un’iniziativa che sta riscuotendo notevole partecipazione sull’intero territorio nazionale a testimonianza della crescita esponenziale del nostro partito - dichiara il coordinatore provinciale Bepy Izzo -. A settembre ne seguiranno altre in nuovi comuni della provincia e sarà un buon momento di incontro e confronto per

illustrare, attraverso la distribuzione di materiale disponibile ai banchetti, le principali azioni messe in campo dal nostro Partito a livello nazionale e regionale. Il tutto - conclude Izzo - a cavallo dell’importantissima Assemblea Nazionale che si svolgerà, in presenza, a Roma il 16 luglio ove sarà tracciato il percorso che

porterà Italia Viva all’appuntamento elettorale del 2023”.