Terme Jacobelli, Caporaso: "Le stiamo riportando agli antichi splendori" Il sindaco: "Scelta coraggiosa la nostra: abbiamo in mente un grande mosaico"

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di pulizia all’interno del parco Jacobelli di Telese che sembra essere tornato agli antichi splendori. “Era ciò che avevamo in mente – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Uno degli impegni che avevamo assunto già durante la campagna elettorale riguardava la tutela e la valorizzazione di questo bellissimo spazio della nostra città attraverso l’affidamento esterno. E devo dire che, esplicitato tutto l’iter burocratico che si è concluso con la consegna al soggetto gestore, i risultati non si sono fatti attendere e, sono certo, che avremo grandi soddisfazioni”.

“Una scelta coraggiosa la nostra, come tante altre prese nel corso dei quasi due anni di amministrazione, tanti piccoli tasselli per quel grande mosaico che abbiamo in mente – aggiunge Caporaso -. Fermo restando il grande merito del soggetto gestore che si è messo immediatamente al lavoro per ridare luce e bellezza al parco, vorrei sottolineare anche il piccolo merito di questa amministrazione che ha individuato nella gestione esterna la soluzione e si è attivata, con impegno e spirito di squadra, per renderla realizzabile”.