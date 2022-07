Limatola, Marotta aderisce a Forza Italia Rubano: "Il suo ingresso nel partito un contributo serio e costruttivo"

Massimiliano Marotta, consigliere comunale di Limatola e candidato sindaco alle recenti elezioni comunali, aderisce a Forza Italia. Ad annunciarlo il partito azzurro nel Sannio precisando si tratta di "un noto imprenditore nel settore delle politiche sociali e della formazione.

“La rete di amministratori comunali di Forza Italia si amplia in ogni area del Sannio, giorno dopo giorno – dichiara il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale Francesco Maria Rubano - Anche esponenti della società civile scelgono il nostro Movimento, per fornire risposte concrete al territorio. L’ingresso del Consigliere Comunale Massimiliano Marotta ci restituisce un contributo serio e costruttivo”.

“Sono un imprenditore che ha scelto di mettere a disposizione le proprie competenze in favore dei più deboli – sostiene il Consigliere Comunale Massimiliano Marotta - Ho inteso aderire a Forza Italia perché credo nel progetto politico portato avanti con sensibilità dal Commissario provinciale Francesco Maria Rubano, che rispecchia appieno i miei valori. Tale iniziativa non è un atto individuale, ma una scelta condivisa con amici e colleghi amministratori di Limatola, protagonisti insieme a me di un recente percorso politico ed umano significativo. Siamo impegnati, infatti, in una riflessione politica collegiale atta alla creazione di un percorso partitico unitario e concreto per il nostro territorio”.