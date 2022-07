Nuovo punto lettura "Nati per Leggere" in Valle Telesina Tante le famiglie presenti all'evento inaugurale

Grande emozione per l’inaugurazione di sabato 16 luglio del Punto lettura Nati per Leggere a San Lorenzo Maggiore, che si pone come riferimento per la valle Telesina. Numerose le famiglie presenti, accorse anche dai comuni limitrofi, che hanno acceso l'entusiasmo, soprattutto nei

momenti di lettura, guidate dalle Volontarie di San Lorenzo Maggiore.

"L'apertura del nuovo Punto Lettura - spiegano i promotori dell'iniziativa - è stata fortemente voluta e resa possibile grazie al sostegno

dell’Associazione Lamparelli, che ha finanziato la dotazione di albi illustrati e che donerà anche un libro a tutti i nati dell'anno 2022".

Presente al taglio del nastro l’assessora Roberta Conti, che ha ringraziato i volontari e sottolineato "l'importanza, per tutta la comunità, della promozione della lettura per le famiglie 0 – 6 anni".

La dottoressa Imma Florio, pediatra Natiperleggere ha ricordato che "il programma, promosso tra l’altro dall'Associazione culturale pediatri, favorisce la salute e un

corretto sviluppo psico-fisico e affettivo dei bambini".

Presente anche il Referente regionale Eduardo Ottobre per siglare il protocollo con l’Associazione e il Comune, che ha voluto sottolineare "l’importanza di coinvolgere anche i papà negli incontri e superare gli stereotipi di genere", mentre Giovanna Megna, Referente provinciale, ha evidenziato le

"ricadute della lettura condivisa nei primi mesi di vita sullo sviluppo neurale e l’importanza del libro come ponte nella relazione genitoriale".

Da settembre le attività del Punto lettura saranno organizzate con cadenza settimanale, uno spazio di comunità, per imparare insieme alle famiglie della Valle telesina, le parole per nominare il mondo. Tutti gli incontri Nati per Leggere sono sempre liberi e gratuiti.