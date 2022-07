Crisi idrica. Da stasera interruzione idrica notturna a Morcone Dalle 24 alle 5 del mattino seguente per i prossimi giorni. Oggi, invece, dalle 22 alle 6 di domani

Gesesa comunica che che a causa dell’aumento delle temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione, i tecnici saranno costretti ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio Castello. La turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione dalle 24 alle 5 del mattino successivo al fine di garantire una regolare distribuzione diurna.

Soltanto per questa sera, mercoledì 20 Luglio la chiusura sarà dalle 22 alle 6 di domani mattina giovedì 21 Luglio per recuperare un congruo volume di compenso dello stesso. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.